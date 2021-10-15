Организаторы фестиваля "Россия" запустят онлайн-трансляции на постоянной основе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Организаторы открытого фестиваля документального кино "Россия", который ежегодно проходит в Екатеринбурге, приняли решение вести онлайн-трансляции с площадок фестиваля, внедренные в период пандемии, на постоянной основе вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС генеральный директор фестиваля Георгий Негашев.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в этом году с 15 по 20 октября.

"То, что фестиваль пройдет в двух режимах (офлайн и онлайн - прим. ТАСС), это мы еще опробовали в прошлом году. Нам это показалось целесообразным, продуктивным. И теперь уже даже будет пандемия [или] не будет пандемии, мы все равно будем параллельно вести онлайн-трансляцию", - сказал Негашев.

О фестивале в 2021 году

В 2021 году в шорт-лист вошли 62 фильма - 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 фильм в конкурсе телевизионных документальных фильмов, заявки поступали более чем из 400 разных уголков России. Как отметил Негашев, больше всего фильмов на конкурс поступило из Москвы. Также в этом году впервые на фестивале появились фильмы режиссеров из Смоленска, Мурманска, Белгорода.

"Фестиваль переживает смену поколений: <…> смотришь со сцены в зрительный зал, и там все меньше и меньше родных знакомых лиц, все меньше и меньше в зале завсегдатаев, но на их месте появляются абсолютно новые незнакомые лица. <…> Это нормально, это отрадно - то есть на фестиваль прибывает молодежь. И поэтому мы делаем акцент на фестивале на работе с молодежью - в этом году будут проводиться пять мастер-классов, специально для молодых кинематографистов, много работаем со студентами. <…> Это оказывает серьезное влияние и на программу фестиваля", - поделился Негашев.

В этом году в числе площадок "России" впервые оказался Екатеринбургский зоопарк. Также мероприятия пройдут в Доме кино и библиотечном центре "Екатеринбург", Культурно-просветительском центре "Царский", на площадках в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Новоуральске и селе Тарасково. На открытии фестиваля "Россия", которое пройдет вечером, будет показан новый фильм Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария". Также в дни фестиваля пройдет национальная премьера фильма "Достоевский межконтинентальный" и специальный показ документальной картины "Россия - Феникс?" кинокомпании "СНЕГА". Жюри XXXII фестиваля возглавил режиссер Алексей Федорченко.

"Я надеюсь удивиться. И за этим удивлением я и иду в жюри - увидеть то, что ты не знал, что ты можешь использовать в дальнейшем в своей работе и жизни. Фестиваль "Россия" для меня - родной фестиваль, потому что это первый фестиваль, на который я вообще попал <…> - это было 30 лет назад, это был первый фестиваль, на котором я участвовал как участник - 25 лет назад. Это был первый мой приз в жизни, который я получил за фильм - в 1998 или 1999 году", - отметил Федорченко.

Кроме конкурсной программы, традиционно пройдет и обширная информационная и специальная программы - показ фильмов, мастер-классы, встречи и многое другое. Организаторы отмечают, что фестиваль будет проведен с соблюдением противоэпидемиологических мер. Также у зрителей есть возможность посмотреть часть программы в онлайн-трансляции.

О фестивале

Фестиваль "Россия" проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны, наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри фестиваля были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.