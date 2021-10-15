Круглогодичный образовательный центр "Машук" в Пятигорске откроют в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Круглогодичный молодежный образовательных центр "Машук", который строится в Пятигорске в рамках нацпроекта "Образование", будет открыт в 2022 году. В этом году участники молодежного форума "Машук" примут участие в проектировании образовательных программ, которые будут проводиться на базе этого центра, сообщила ТАСС руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Молодежный форум "Машук" открывается в пятницу в Пятигорске, он будет работать до 31 октября.

"Рядом с территорией проведения форума идет строительство нашего третьего образовательного центра. У нас есть "Мастерская управления "Сенеж" в Московской области, есть "Таврида" под Судаком в Республике Крым, где началось строительство круглогодичного "Университета креативных индустрий" и третья точка - это центр знаний "Машук". В следующем году он будет открыт. И на форуме "Машук" ребята будут заниматься в том числе созданием концепции наполнения этого центра и проектированием первых образовательных программ, которые следующим летом уже будут там проводиться", - сказала Разуваева.

По ее словам, центр "Машук" должен стать "инструментом круглогодичного сопровождения" участников одноименного молодежного форума. "Важно, чтобы ребята дальше оставались в нашей повестке, чтобы мы следили за их успехами, поддерживали, помогали, и как раз круглогодичный центр, на наш взгляд - один самых эффективных инструментов для этого", - пояснила глава Росмолодежи.

Она также добавила, что в этом году участниками очных программ молодежного форума "Машук" станут 450 человек, еще 1,5 тысячи молодых людей примут участие в форуме в режиме онлайн. Помимо трех образовательных блоков на форуме пройдет конкурс молодежных проектов, победители которого получат грантовую поддержку Росмолодежи. "В прошлом году у нас было поддержано порядка 150 проектов на сумму почти 35 млн рублей. В этом году этот грантовый конкурс также будет продолжен", - отметила Разуваева.

Строительство образовательного центра "Машук" началось в 2020 году в рамках национального проекта "Образование" в 2020 году. Планируется, что новая площадка сможет принимать единовременно и круглогодично порядка 300 человек.