Губернатор Рязанской области прервал отпуск из-за ухудшения ситуации с COVID-19

ТАСС, 15 октября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов прервал плановый отпуск из-за ситуации с COVID-19 в регионе. В пятницу он проведет заседание регионального оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В связи с ухудшившейся с санитарно-эпидемической обстановкой губернатор прервал свой отпуск и уже сегодня вышел на работу. Во второй половине дня он проведет заседание оперштаба по борьбе с COVID-19", - сообщили в правительстве.

Как ожидается, на заседании оперштаба будет обсуждаться эпидемиологическая обстановка и исполнение решения протокола об усилении мер, которое губернатор подписал 8 октября. Тогда он поручил усилить разъяснительную работу с гражданами, активно привлекать к ней медицинских работников. Кроме того, губернатор дал поручение усилить межведомственное взаимодействие, обеспечить эффективную совместную работу ведомств и четкий контроль за выполнением действующих ограничительных мер и требований санитарных врачей, нового постановления Роспотребнадзора региона. Кроме того, Любимов поручил добиться корректной и эффективной работы цифровых сервисов, которые используют граждане для посещения медицинских учреждений или для записи на вакцинацию от коронавируса.

Ранее управление Роспотребнадзора по Рязанской области обязало привить от коронавируса до 1 декабря 2021 года 80% сотрудников сферы услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и общественного питания региона. Введение меры связано с тем, что в течение последних недель в Рязанской области отмечается увеличение числа заболевших ковидом. В регионе введена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, в ночное время учреждения общественного питания работают только навынос.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 октября, в регионе с начала пандемии выявлено 44 618 случаев коронавируса, в том числе 175 за последние сутки. Выздоровели 41 068 человек, отмечено 1 243 смертельных случая.