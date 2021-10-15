Чернышенко: перепись населения через портал госуслуг помогает сократить риск для здоровья

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заполнение переписного листа Всероссийской переписи населения через портал госуслуг помогает сократить риски контакта с распространителями инфекции. Об этом в пятницу напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении по случаю старта Всероссийской переписи населения, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Такая перепись проводится впервые: она дает гражданам возможность участвовать в переписи абсолютно дистанционно, через портал госуслуг, авторизируясь через свой личный кабинет. Можно дозаполнить предзаполненную форму, это занимает очень мало времени и самое главное: отсутствует риск контакта с возможным распространителем инфекции, тем самым мы заботимся о здоровье наших граждан", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что электронная услуга переписи населения предусматривает надежную и быструю передачу данных россиян. "Цифровая трансформация - это одна из пяти целей национального развития, которые поставил президент. И как любая технология, она может быть как во благо, так и во вред. Самое главное - делать все так, чтобы это было только на благо нашим гражданам. Данные защищены, данные однократно вводятся и очень быстро передаются. Государство сможет быстро реагировать на полученные данные, принимать правильные управленческие решения, чтобы улучшить жизнь наших граждан", - заявил он, добавив, что он сам и члены его семьи пройдут перепись через портал госуслуг.

В целом, перепись населения является очень важным источником данных для оперативного и качественного принятия управленческих решений, подчеркнул Чернышенко. "Мы поймем, где требуется дополнительная социальная инфраструктура, какая поддержка требуется, какой срез демографии, кто как обучается и какие есть потребности. Все это даст нам аналитическую базу, чтобы правительство эффективнее выполняло свои функции, и чтобы каждый человек в нашей стране почувствовал себя лучше", - заключил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.