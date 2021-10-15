Школа на 720 мест возводится в Грозном по нацпроекту "Жилье и городская среда"

ГРОЗНЫЙ, 15 октября. /ТАСС/. Школа на 720 мест и два детских сада на 320 мест возводятся в Чеченской Республике в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства субъекта.

"Современную школу и два детских сада получат жители региона благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". В рамках соглашений, достигнутых с Минстроем России, социально значимые объекты возводятся поблизости от строящихся жилых комплексов, что обеспечивает эффективность развития территорий", - рассказали в министерстве.

Детские сады на 240 и 80 мест появятся в Грозном и Ножай-Юртовском районах республики, жители Грозного также получат новую школу на 720 учеников.

"Строительство объектов образования - одно из важнейших мероприятий национального проекта. Они позволяют повышать привлекательность строящихся микрорайонов для семейной жизни. Кроме того, в рамках данной подпрограммы строятся также инженерные сети, подъездные дороги", - приводятся слова замминистра строительства и ЖКХ региона Ахмеда Газалапова.

В данных объектах предусмотрены помещения для творческих занятий, спортивный и актовый залы, а также площадки для подвижных игр во дворе.