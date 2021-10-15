В Петербурге установили экопункты для приема просроченных лекарств и покрышек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Экопункты с расширенным перечнем принимаемых отходов появились в четырех районах Петербурга. В них можно сдать просроченные лекарства, автомобильные покрышки и другие вещи. В 2022 году такие пункты планируют установить еще в шести районах, сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по природопользованию.

"Комитет по природопользованию установил экопункты с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов в четырех районах города - Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском. Теперь жители бесплатно могут сдать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла. В 2022 году экопункты появятся еще в шести районах города, в дальнейшем планируется их установка в каждом районе", - говорится в сообщении.

Жители могут сдать в экопункты бытовую, электронную технику, оргтехнику. Прием отходов ведут профессионально подготовленные специалисты, которые сортируют сданные отходы и ведут учет.

Город обеспечен и экобоксами, куда можно сдать батарейки, градусники, ртутные лампы. В настоящее время таких экобоксов в Петербурге 455, к началу ноября специалисты установят еще 45 боксов. Также по городу курсируют семь автомобилей, принимающих опасные отходы. На сайте комитета опубликованы адреса экопунктов и график стоянки автомобилей.