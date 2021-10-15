В РАН считают назальную вакцину от коронавируса перспективнее инъекционной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" перспективнее других препаратов, в том числе за счет того, что не требует инъекций. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин в кулуарах выездного заседания Бюро Отделения медицинских наук РАН.

"Эта вакцина очень перспективная, она будет наверняка поддерживаться. Ее нужно просто доработать как следует, она крайне перспективна в том плане, что не требует инъекций", - сказал Чехонин.

Назальная вакцина - это второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой. Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщал, что клинические испытания такого препарата могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а его регистрация ожидается в 2022 году.

Вакцина на основе молочных бактерий

По словам Чехонина, вакцина на основе молочнокислых бактерий, которая разрабатывается в Санкт-Петербурге, при положительном исходе исследований поможет победить коронавирусную инфекцию.

"Еще более перспективной является вакцина на основе молока и кефирных смесей. Это очень интересное направление, которое прорабатывается на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. <…> Попадание такого препарата в кровоток приводит к образованию специфических антител. Естественно, это проблематика, которая при положительном исходе даст уникальные возможности с тем, чтобы победить эту инфекцию", - сказал Чехонин.

Ранее сообщалось, что ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге начали испытания разрабатываемой ими вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе молочнокислых бактерий, используя участки альфа- и дельта-штаммов.

Препарат проходит доклинические исследования - испытания на животных. Авторы отмечают выработку устойчивого иммунного ответа. В будущем, как предполагают разработчики, вакцину можно будет выпускать в форме жидкой закваски или капсул.

Выездное заседание Бюро Отделения медицинских наук РАН проходит в Екатеринбурге 15 октября совместно с Президиумом Уральского отделения РАН, оно приурочено к 90-летию основания Уральского государственного медуниверситета.