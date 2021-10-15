Власти сообщили, что резерв коечного фонда для больных COVID-19 в Татарстане составляет 5%

"На сегодняшний день у нас развернуто 6 758 коек, чуть больше 6 000 коек занято, 332 койки свободны, резерв у нас составляет порядка 5%", - сказал Фатихов.

Он отметил, что резерв коек отслеживается ежедневно и при необходимости будут разворачиваться новые места и перепрофилироваться больницы, но на сегодняшний день такой необходимости в регионе пока нет. "На сегодня у нас есть 332 свободные койки, и пока нет необходимости держать еще больше коек пустыми. У нас есть плановые больные, которым также нужны места в больницах. Конечно, при необходимости, мы развернем дополнительные места, такая возможность у нас есть", - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Помимо этого, замминистра заявил, что в регионе наблюдается нехватка медперсонала. "Она связана с тем, что пенсионеры уволились за период пандемии чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но сегодня мы тесно работаем с нашими вузами и ссузами в части привлечения студентов-ординаторов", - сказал Фатихов. Он добавил, что если уволившиеся пенсионеры будут готовы, ведомство готово оперативно вакцинировать и вернуть их в строй.

На 15 октября в Татарстане зарегистрировано 28 349 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 23 973 человека, в том числе 91 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 1 195 882 человека (прирост - 24 010), из них 976 231 получил вторую прививку.