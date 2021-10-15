Минпросвещения исключило требования по наличию тиров и стадионов в колледжах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России исключило из ряда образовательных стандартов требования по наличию стадионов и тиров в колледжах, соответствующий приказ министерства был зарегистрирован Минюстом и вступил в силу. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Минпросвещения.

"Приказ Минпросвещения России от 13.07.2021 [года] № 450 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования" зарегистрирован Минюстом и вступил в силу. Внесены изменения в 312 образовательных стандартов, в частности, исключены требования по наличию стадионов и тиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом облегчается процедура аккредитации и лицензирования колледжей и техникумов.