На поддержку проектов сельского туризма в Дагестане направят 10 млн рублей в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Проекты развития сельского туризма в Дагестане в этом году получат поддержку на общую сумму 10 млн рублей, средства будут распределены по итогам республиканского конкурса, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Минтуризма Республики Дагестан проводит прием заявок на выплату грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам ежегодного Республиканского конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма". На поддержку сельского туризма в этом году планируется направить 10 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, по итогам конкурса будут выбраны 20 проектов, каждый из которых получит по 500 тыс. рублей. В настоящее время на конкурс подано 24 заявки.

Первый республиканский конкурс проектов развития сельского и аграрного туризма в Дагестане прошел 2019 году. Его победителями стали гостевые дома в Ногайском, Хунзахском, Гунибском, Шамильском и Акушинском районах республики, а также туристско-оздоровительный комплекс "Алмак" и крестьянско-фермерское хозяйство села Зубутли-Миатли в Казбековском районе республики. Они получили гранты в сумме 200 тыс. рублей.