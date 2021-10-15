Лаврову подарили расшитый халат как "маршалу соотечественников"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Участник седьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, из Израиля подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову расшитый золотом бархатный черный халат, назвав главу МИД РФ "маршалом соотечественников".

"И вам, человеку, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников", - сказал он, после чего передал халат главе российского дипведомства.

"Это Леонид Иванович у нас маршал соотечественников", - пошутил Лавров, указав на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. Министр поблагодарил соотечественника за подарок и пожал ему руку.

Калашников с улыбкой выкрикнул в ответ, что является генералом.