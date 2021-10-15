Более 1 млн человек поучаствовали в переписи населения на госуслугах за сутки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 1 млн человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения за первые сутки. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

"Более 1 млн человек переписались на госуслугах менее чем за сутки", - отмечается в сообщении министерства.

Всероссийская перепись населения России впервые проходит в том числе в онлайн-формате. Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на Госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить можно электронный переписной лист с 15 октября по 8 ноября 2021 года.