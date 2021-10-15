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В Венесуэле рассчитывают получить еще 10 млн доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венесуэла надеется получить от российской стороны еще 10 млн доз вакцины "Спутник V".

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Об этом в пятницу заявил министр промышленности и национального производства боливарианской республики Хорхе Арреаса, который возглавляет делегацию своей страны на заседании российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве.

"Мы получили более трех миллионов доз вакцины "Спутник V". И мы надеемся, что в скором времени получим десять миллионов доз <...>. Наша цель - выйти на уровень вакцинации 70% населения, а также начать вакцинацию несовершеннолетних. И это, конечно, огромная поддержка со стороны Российской Федерации, бескорыстная поддержка, и мы ее очень ценим", - отметил он.

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ВенесуэлаПандемия COVID-19
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