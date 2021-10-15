Общественный совет при ФСБ: поправки в УК и КоАП снизили число дел за шпионскую технику

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число привлеченных в России к ответственности за использование шпионской техники - видеокамер и микрофонов - сократилось после внесенных поправок в УК и КоАП России. Это отмечалось на прошедшем заседании Общественного совета при ФСБ России, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Из-за антиковидных ограничений заседание Общественного совета прошло в дистанционном формате. Члены совета ознакомились с практикой применения федеральных законов "О внесении изменения в статью 138.1 УК РФ" и "О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", установивших единое значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" для уголовного и административного судопроизводства. "Отмечая значительное снижение числа дел, рассматриваемых судами по данным статьям, совет констатирует, что внесенные в законодательство изменения не только обеспечили точность, однозначность и ясность содержания соответствующих норм, что гарантировало недопустимость их недостаточно обоснованного применения, но и оказали должное профилактическое влияние на потенциальных нарушителей. Таким образом, цель указанных законодательных инициатив, ранее поддержанных советом, достигнута", - отмечается в сообщении.

"Еще на стадии общественной экспертизы данных законопроектов совет настаивал на максимально точном определении юридического термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", ведь оно несет совсем не технический характер: за ним могут стоять судьбы реальных людей, - подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов. - Проанализировав правоприменительную практику, мы убедились, что учет ФСБ России наших предложений при доработке законопроектов прежде всего помог избежать необоснованного наказания тех, кто в рамках своего конституционного права свободно искать и получать информацию любым законным способом использовал технику сугубо бытового назначения. При этом однозначное и ясное определение спецсредств усилило возможности привлекать к ответственности любителей совать нос в частную жизнь россиян, неприкосновенность которой закреплена в Конституции, использующих различные "шпионские штучки".

Также на заседании были рассмотрены вопросы подготовки к 15-летию Общественного совета при ФСБ 12 мая 2022 года.