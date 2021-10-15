Шесть районов Томской области получили теплые автобусы для перевозки детей до школ

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Шесть районов Томской области получили 10 теплых автобусов для перевозки детей в селах от дома до школ. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В Губернаторском квартале Томска губернатор Сергей Жвачкин вручил ключи от десяти школьных автобусов главам шести муниципальных образований. Новые автобусы получили учебные заведения Томского, Шегарского, Первомайского, Зырянского, Молчановского и Колпашевского районов (томское предместье и Шегарка получили по три автобуса, остальные территории - по одному). Специализированный отечественный транспорт для перевозки детей, приобретенный для Томской области по поручению правительства России, оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной администрации, автобусы будут перевозить детей от дома до школы и обратно, что особенно актуально в условиях сибирской зимы, когда температура воздуха может месяцами держаться ниже минус 20 градусов. Часть автобусов будут использованы для перевозки детей по новым маршрутам - в населенных пунктах, где не было таких возможностей.

"Мы с вами на пороге морозной сибирской зимы, завершаем последние приготовления к холодам. И важно не только подготовить системы жизнеобеспечения, но и позаботиться о тех, кому особенно нужны тепло, комфорт и безопасность - о самых маленьких жителях области. Чтобы дорога к знаниям была безопасной и комфортной, государство и придумало программу по обновлению школьных автобусов. Все они приспособлены к географическим и климатическим условиям Сибири", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Томская область обновляет школьный автопарк с 2016 года. За это время в регион поступило 106 автобусов, которые были распределены по всем районам области. Школьный автопарк Томской области сегодня насчитывает 273 единицы автотранспорта, которые работают по 135 школьным маршрутам, 226 автобусов задействованы для перевозки от дома до школы более 7 200 детей. Еще 25 автобусов подвозят школьников на культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые проходят в регионе и за его пределами.