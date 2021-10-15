Транспортная отрасль Петербурга выполнила требование о вакцинации 80% работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Предприятия транспортной отрасли Петербурга вакцинировали более 80% работников, тем самым выполнив требования постановления правительства города "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Смольного.

"Более 80% работников компаний-перевозчиков имеют справку либо о прохождении вакцинации или наличии антител, либо о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Общий процент вакцинированных, переболевших, а также имеющих противопоказания составляет 86,2% (34 890 человек из 40 752) или 80% без учета лиц, имеющих противопоказания" - говорится в сообщении.

Выезды прививочных бригад для работников организаций, подведомственных комитету по транспорту, были организованы городским центром медицинской профилактики. Такси и другие компании также предприняли меры по повышению уровня вакцинации среди своих водителей - некоторые организовали еженедельную точку для вакцинации, некоторые прививают при поддержке районных администраций и размещают на навигационных картах метки с указанием пунктов вакцинации.

"Важно, что удалось добиться высокого уровня вакцинации в отраслях, работники которых постоянно контактируют с большим количеством людей, например, на транспорте. Сейчас работа транспортного комплекса идет с соблюдением всех противоэпидемиологических мер", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

В середине августа в пресс-службе Смольного отмечали, что в Петербурге от коронавируса уже было привито более 60% работников транспортной отрасли. Отметку в 80% вакцинированных сотрудников планировалось достичь к 15 октября, к ним также относятся водители служб такси, которые должны иметь документы о прохождении вакцинации или соответствующие QR-коды. Несоблюдение этих требований при введении режима повышенной готовности в Петербурге повлечет административную ответственность и штрафы от 30 тыс. рублей для гражданских лиц и до 300 тыс. рублей - для юридических лиц.

По последним данным, в Петербурге выявили 657 228 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 604 541 человек, умерли 22 765. За последние сутки в городе выявили 2 632 случая заражения.