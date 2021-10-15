Борисов выразил надежду на скорое начало поставок "Эпиваккороны" в Венесуэлу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил надежду на скорое начало поставок вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в Венесуэлу.

"С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3,860 млн доз вакцины "Спутник V", порядка 600 тыс. упаковок антиковидного препарата "Авифавир". Состоялась регистрация регуляторными органами Венесуэлы российских вакцин "Эпиваккорона" и "Спутник V", - сказал он в ходе межправительственной комиссии двух стран. - Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "Эпиваккороны", рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта".

Летом генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщал, что партии вакцины "Эпиваккорона" будут поставлены в Бразилию и Венесуэлу осенью 2021 года.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом разрешено прививать совершеннолетних.