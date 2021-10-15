"Коляда-театр" не будет требовать QR-коды у зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Коляда-театр" не планирует вводить запрет на посещение спектаклей для зрителей без QR-кодов. Об этом сообщил на своей странице в "Facebook" руководитель театра Николай Коляда.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в связи с пандемией с 8 ноября в регионе введут ограничения, в соответствии с которыми для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев будет необходимо предъявить QR-код. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах.

"Сообщаю нашим зрителям, зрителям "Коляда-Театра": вход в театр, как обычно. <…> Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть", - написал он, попросив гостей театра пользоваться масками, а в случае плохого самочувствия отказаться от похода на спектакль.

По словам Коляды, доходы театра напрямую зависят от спектаклей. И театр уже теряет выручку из-за ограничения загрузки зала до 75%.

"Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России, в 2020 году он назван лучшим региональным театром по версии "Звезда театрала". Его коллектив неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.