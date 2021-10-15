В Ингушетии на День отца 36 малоимущих семей получат ключи от новых домов

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выделил земельные участки, на которых Ассоциация благотворительных фондов республики построила дома для малоимущих семей и детей-сирот. В День отца новоселам вручат ключи от нового жилья, рассказали ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Долгожданное и радостное событие состоится 17 октября в городе Назрань, в этот день 36 малообеспеченных семей и детей сирот переедут в новые дома. Новые дома для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданы на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при совете отцов. По поручению Махмуда-Али Калиматова для детей сирот выделены 15 земельных участков, на которых были возведены новые жилища", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, новые дома обставлены мебелью, сантехникой и всем необходимым для комфортного проживания новоселов. Площадь каждого жилища составляет от 90 кв. м до 300 кв. м, в зависимости от количества членов семьи.

"Вручить ключи и поздравить счастливых новоселов в Ингушетию приедет председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов", - добавили в пресс-службе.

4 октября президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Деятельность совета отцов Республики Ингушетия началась с марта 2020 года. Он призван объединить инициативных, неравнодушных мужчин для привлечения внимания к проблеме ответственного отцовства и оказанию реальной помощи детям. На попечении совета отцов находится 1 657 семей.