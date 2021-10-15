В Думе призвали использовать в борьбе с пандемией передовой зарубежный опыт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что для снижения роста заболеваемости ковидом России необходимо использовать передовой опыт стран, которые успешно борются с пандемией, в том числе практику повсеместного тестирования на наличие вируса и контроль за заболевшими.

"Россия лидирует, скажем так, в ряде стран по избыточной смертности. Но есть страны, которые в хорошем сегменте, такие как Норвегия, Новая Зеландия, Дания. Вот если мы изучим их опыт, почему у них такое, то становится предельно ясно, что нужно сделать для того, чтобы прервать [рост заболеваемости]", - отметил Хубезов.

По его словам, в первую очередь необходимо прервать цепочку заражений. "Надо понимать, как вирус передается, в большей степени это капельный и воздушно-капельный [пути], поэтому маску носим обязательно. Даже доказано, что обычная тканевая маска в два раза снижает риск заражения - 56%, если быть точным", - подчеркнул депутат. Кроме того, отметил он, такой способ защиты стоит недорого.

Депутат также подчеркнул, что страны, в которых ситуация с распространением заболевания улучшается, "ставят очень высокую планку вакцинации". Более того, напомнил он, Венгрия опубликовала исследование вакцин из разных стран, по итогам которого российская вакцина "Спутник V" оказалась эффективнее других "практически в два раза от заражения и более чем в два раза от смерти".

Хубезов также подчеркнул, что для снижения уровня заболеваемости необходимо обеспечить сквозное тестирование по всей стране. "Тест-системы должны быть практически повсюду. Те страны, которые достигли хорошего результата, у них даже есть вероятность заказать тест-систему себе на дом", - отметил он.

"Ну и, конечно, отслеживать тех людей, которые заражены. К сожалению, опять же, поведение населения - чуть-чуть себя человек почувствовал лучше, хоть он еще болеет ковидом, начинает посещать места общего пользования, спокойно передвигается по транспорту. Нельзя этого делать. Поэтому ряд стран ввели специальные программы, приложения, по которым они отслеживают вообще весь путь перемещения этих людей", - отметил Хубезов.

Пандемия

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 196, до 7 925 176. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 743 839, следует из сообщения штаба.