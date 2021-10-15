Рособрнадзор проанализирует предложения по новым аккредитационным показателям для вузов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен проанализировать предложения экспертов по новым аккредитационным показателям для вузов, которые будут действовать в рамках бессрочной аккредитации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор провел с представителями вузов экспертную сессию, посвященную формированию показателей по программам высшего образования. Обсуждение прошло на площадке Государственного университета управления.

"Участники экспертной сессии обсудили выбор аккредитационных показателей, характеризующих качество образовательной деятельности по различным направлениям подготовки. Все предложения экспертов будут проанализированы в ближайшее время Рособрнадзором. По итогам проведенного анализа будут сформулированы предложения по формированию аккредитационных показателей и направлены в Министерство науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении.

Открывая обсуждение руководитель ведомства Анзор Музаев напомнил, что с 1 марта 2022 года произойдет переход на бессрочную модель государственной аккредитации образовательной деятельности. По его словам, переход не должен быть связан с увеличением нагрузки на вузы.

Кроме того, Музаев отметил, что ежегодно будет проводиться мониторинг выполнения аккредитационных показателей. Значительная часть данных для него будет браться с сайта учебного заведения и из существующих информационных систем. Результатом анализа может быть подтверждение соответствия показателям, либо, если вуз попал в зону риска, они могут стать основанием для проверки Рособрнадзора, по результатам которой университет может лишиться госаккредитации.

Также по итогам проверок высшие учебные заведения будут получать рекомендации по развитию образовательной деятельности, отмечается в сообщении.