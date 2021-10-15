Флешмоб о человеческих ценностях и съемки клипа пройдут на форуме "Рубеж" под Калугой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всероссийского командообразующего форума "Рубеж" в Калужской области в течение нескольких вечеров проведут флешмоб "Светлый путь. Плечом к плечу", посвященный общечеловеческим ценностям. Результатом акции станет создание видеоклипа, рассказали ТАСС в Молодежке ОНФ.

"В рамках форума пройдет флешмоб "Светлый путь. Плечом к плечу", сегодня вечером состоится его репетиция. Акция запланирована на несколько вечеров <...>. Команды, стоя плечом к плечу, будут "рисовать" на стенах большого шатра изображения, символизирующие основные человеческие ценности и смыслы форума "Рубеж", такие как добро, искренность, ответственность, сплоченная и дружная команда. Процесс будет сопровождаться музыкой, а к финальному дню форума из самых ярких изображений участники создают видеоклип", - сказал собеседник агентства.

Торжественная церемония открытия форума "Рубеж" состоялась в пятницу в Жуковском районе Калужской области. Он пройдет с 15 по 20 октября.

Образовательная программа форума состоит из пяти блоков, в которые включены в том числе встречи с общественными деятелями, политиками, журналистами, спортсменами и артистами, командообразующие тренинги, а также практические занятия, например, по оказанию помощи пострадавшим. Мероприятие впервые организовано осенью, это связано с тем, что летом многие члены Молодежки ОНФ работали в зонах чрезвычайных ситуаций в Крыму, Амурской области, Забайкальском крае, Якутии. "Вы были одними из первых, кто начал системно помогать пожилым и одиноким людям во время самоизоляции, подвозили врачей, когда в больницах не хватало транспорта, ничего не боялись и были там, где трудно", - отметил на открытии форума руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Все мероприятия организованы с учетом требований профилактики коронавируса. "Каждый участник имеет сертификат о прививке, плюс отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. К каждому, кто заходит на площадку, требования одинаковые, будь то участник, организатор или приглашенные гости, спикеры. Кроме того, на форуме вместе с нами работают медики Федерального медико-биологического агентства. ФМБА - наши давние партнеры и друзья, мы вместе проводим донорские марафоны "Оставайся Донором", а на всех наших форумных площадках доктора обеспечивают медицинское сопровождение", - приводит пресс-служба форума слова руководителя Молодежки ОНФ Игоря Кастюкевича.

О форуме

Всероссийский командообразующий форум "Рубеж" впервые был проведен в Калужской области в 2018 году, он является одним из центральных событий для Молодежки ОНФ, численность которой в РФ превышает 80 тысяч человек. Участниками форума в этом году стали около 100 человек из 67 регионов России. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые были задействованы в мероприятиях молодежного звена ОНФ, организовывали акции, были волонтерами, работали в зонах чрезвычайных ситуаций.