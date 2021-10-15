{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителей Ставрополья освободят от уплаты курортного сбора

Проект изменений в соответствующий закон края уже подготовлен

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение об освобождении жителей региона от уплаты курортного сбора. Проект изменения в соответствующий закон уже подготовлен, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"Полностью поддерживаю общественную инициативу об освобождении жителей края от уплаты курортного сбора", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, проект изменений в соответствующий закон Ставропольского края уже подготовлен.

Ранее Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу. По его словам, власти региона положительно оценивают проведение эксперимента и получают позитивные отклики туристов после обновления городов-курортов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Читать полностью