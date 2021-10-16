ТАСС в спецпроекте представил хронику Нюрнбергского процесса глазами советских журналистов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Процесс", в котором рассказывает, как проходил суд над нацистами в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге. Выход проекта приурочен к 75-летней годовщине вынесения приговора бывшим руководителям гитлеровской Германии, который привели в исполнение 16 октября 1946 года.

Проект состоит из шести частей - "Подготовка", "Обвинение", "Допросы", "Заключения", "Приговор" и "Казнь". Все они последовательно отражают хронику одного из главных судебных процессов XX века, начиная с его первых дней и заканчивая приведением приговора в исполнение. Главной особенностью спецпроекта является то, что повествование в нем построено в репортажном стиле, будто бы от лица журналиста - собирательного образа корреспондентов советских СМИ, командированных в Нюрнберг для освещения трибунала.

"Мало кто знает как сами журналисты видят и участвуют в разных, порой знаковых, событиях. Посмотрев на Нюрнбергский процесс глазами журналистов военного поколения, авторам спецпроекта удалось представить не только наиболее значимую информацию об одном из самых известных судебных процессов в истории человечества, но и рассказать о его малоизвестных деталях", - отметил в беседе с ТАСС доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Александр Волеводз.

Суд в прямом эфире

В спецпроекте ТАСС не только рассказывает о тонкостях первого в мире суда над преступниками государственного масштаба, но и показывает в каких условиях, как бытовых, так и внешнеполитических, оказались журналисты на процессе. Именно работе прессы в проекте посвящены специальные медиа-коллажи, собранные на основе редких архивных документов, воспоминаний журналистов и хроники трибунала на лентах ТАСС и страницах газет. Так, помимо традиционных новостных заметок - "тассовок" - делегация ТАСС в Нюрнберге ежедневно готовила обзоры из Дворца юстиции, благодаря которым миллионы людей в СССР следили за ходом процесса буквально в прямом эфире.

Не обошел проект вниманием и главных участников трибунала. При помощи интерактивной схемы зала суда, представленной в проекте, читатель может полностью погрузиться в "Процесс": ознакомиться с информацией о подсудимых, обвинителях и судьях в специальных карточках, а также при помощи фрагментов диалогов из стенограмм трибунала стать свидетелем того, как, в частности, Герман Геринг пытался отбиться от обвинений на перекрестных допросах.

"Смысл проекта заключается не только в напоминании о подтвержденных судом нацистских ужасах, но и в осмыслении непростого пути к Нюрнбергу, слабых и сильных аспектов процесса", - отметил руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов. По словам эксперта, устав и заключительное решение трибунала стали фундаментальными элементами международного права.

"Для дальнейшей высокой оценки результата трибунала необходимо, чтобы международные судебные процессы для разбирательства военных преступлений не организовывались по случаю, после завершения военных действий. Только так можно преодолеть бытующий ярлык "правосудие победителей", - подытожил он.

О Нюрнбергском процессе

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии и ее союзников проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Оглашение приговора длилось с 30 сентября по 1 октября 1946 года. Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. На основе материалов Нюрнбергского процесса были осуждены фашистские преступники и в других странах.

Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права. Процесс заложил фундамент нового направления юриспруденции - международного уголовного права и правосудия, в особенности касающегося ответственности за военные преступления и преступления против мира и человечества.