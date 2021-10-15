Швыдкой призвал внести в договоры РФ и партнеров условия для российских соотечественников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комфортные условия жизни российских соотечественников за рубежом должны быть внесены в двусторонние соглашения России с зарубежными партнерами. Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Соотечественникам должно быть комфортно не только в Москве, а и у себя дома, где они живут. И второй вопрос: чтобы вы были защищены психологически, юридически. Это принципиальный момент, который сегодня надо поставить перед нашими партнерами <…> Невозможно сделать все одной поправкой или проработкой только внутреннего российского законодательства, это нужно включать в двусторонние соглашения, те договоры, которые так или иначе будут пересматриваться", - сказал он, выступая на сессии VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Россия и соотечественники в меняющемся мире".

Швыдкой подчеркнул, что не может быть единой формулировки таких условий, так как жизнь в разных странах отличается. "Никаких универсальных рецептов здесь не существует, потому что каждая страна имеет свои законы, свои представления о том, как работать с соотечественниками в том числе", - заметил он.