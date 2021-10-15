Эксперт: число впервые выявленных случаев рака груди в РФ в 2020 году снизилось на 12,2%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 65 тыс. случаев заболевания раком груди у женщин было выявлено в 2020 году, это на 12,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

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"В 2020 году было выявлено у женщин примерно 65 тыс. случаев заболевания [раком груди], грубый показатель составляет 82,8% на 100 тыс. населения <…> По сравнению с 2019 годом впервые выявленные случаи снизились на 12,2%. В грубом показателе этот показатель на 11,9% тоже снизился", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы против рака груди.

Каприн отметил, что сейчас наблюдается задержка диспансеризации из-за эпидемиологической ситуации. По его словам, в 40,5% случаев пациенты со злокачественными образованиями молочной железы выявляются активно.

По данным онколога Минздрава, в 2021 году на первой и второй стадиях было выявлено 71,6% больных раком молочной железы, на третьей - 19,6% и 8,1% пациентов - на четвертой стадии.