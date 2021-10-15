Воронежская область объявила мобилизацию медперсонала из-за роста заражений коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Воронежские власти выступили с обращением к врачам частных медицинских клиник о помощи в работе в ковид-госпиталях из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Информацию об этом в пятницу распространила пресс-служба региона.

"Уважаемые руководители негосударственных медицинских организаций. В нашем регионе отмечается высокий рост заболеваемости COVID-19. Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией задействованы уже все кадры государственной системы воронежского здравоохранения, нам крайне необходима ваша помощь. Мы обращаемся к вам с просьбой выделить и направить медработников, имеющих действующий сертификат специалиста, для работы в ковидных отделениях поликлиник и стационаров", - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, власти попросили поддержки у ветеранов здравоохранения, имеющих действующий сертификат специалиста и готовых вернуться на работу.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе было выявлено 668 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 142 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 115 тыс. человек, умерли 6 339. Число привитых первым компонентом вакцины, составляет 786 тыс. человек, это треть от общего числа всех жителей региона. Полностью вакцинировались 729 тыс. человек.