МФЦ в Татарстане перейдут на усиленный режим из-за роста желающих получить QR-коды

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Татарстане увеличат время работы и отменят выходной для приема граждан, желающих получить QR-коды. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

"В ближайшее воскресенье все офисы МФЦ будут работать с 09:00 до 15:00, но только по вопросам, связанным с регистрацией на сайте госуслуг и подтверждением учетной записи", - сказал министр.

В Казани с пятницы приступили к работе 30 волонтеров - они помогают сотрудникам МФЦ решать технические вопросы и консультировать посетителей.

Кроме того, в пятницу МФЦ в республике начали работать с 07:00. Хайруллин отметил, что за четыре дня по вопросам работы сайта госуслуг обратились 35 тыс. человек. Порядка более 10 тыс. человек все оформили самостоятельно.

В Минцифре Татарстана напомнили, что подтвердить свою учетную запись можно, не выходя из дома, через мобильное приложение Сбербанка, "Ак Барс" Банка, "Тинькофф банка", "Банка ВТБ", "Почта Банка", "ПСБ банка", "МТС банка", "СКБ банка" и банка "Авангард".

На территории Татарстана с 11 октября введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан. QR-коды жители республики могут получить только на портале госуслуг, пройдя полный курс вакцинации от коронавируса.