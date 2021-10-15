Росстат рассказал, как отличить переписчиков от мошенников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Главными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, разработанная специально для них. Это поможет отличить их от мошенников, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"Есть шарф, специально выпущенный под перепись, удостоверение, которое полностью защищено водными знаками, подделать его невозможно и действует оно при предъявлении паспорта. Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в темное время суток, чтобы переписчики чувствовали себя безопасно. И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь", - сказал он.

В общей сложности для переписи россиян будут задействованы 268 тыс. переписчиков, рассказал Смелов. Помогать людям переписаться будут также 25 тыс. волонтеров. "Самую тяжелую работу будут выполнять переписчики - их 268 тыс. человек. Помимо переписчиков у нас также задействованы волонтеры - 25 тыс. человек. Они будут помогать людям получать информацию о том, как и где можно пройти перепись. Помимо наемного персонала, вся наша система - 16,5 тыс. человек - трудится беспрестанно уже несколько лет, чтобы это мероприятие состоялось", - пояснил он.

Как напомнил Смелов, сейчас в мире идет очередной всемирный раунд переписей, который должен охватить 97,5% населения планеты. "Только в текущем году 61 страна проводит точно так же как и мы перепись. В нашей стране это уже 12 перепись за всю историю", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.