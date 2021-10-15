В ряде школ Тольятти продлят дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Тольятти продлили дистанционное обучение для ряда школ с 20 октября, в которых каникулы не совпадают с общеустановленным графиком. Об этом сообщил в пятницу мэр Тольятти Николай Ренц в Instagram .

"На вечер 13 октября у нас было 455 заболевших школьников. В 67 из 69 школ обнаружен как минимум один заразившийся ученик. Темпы распространения коронавирусной инфекции ужасают. С 20 по 27 октября дети уходят на каникулы. В нашем городе есть школы, каникулы в которых не совпадают с общеустановленным графиком, как, например, в 57 лицее. В них с 20 октября для учащихся 6-10-х классов будет продлено дистанционное обучение", - написал Ренц.

При этом детские спортивные секции, которые работают на открытом воздухе, продолжат работу. Тренировки для детей от 12 до 17 лет в закрытых помещениях запрещены за исключением индивидуальных занятий и подготовки к соревнованиям.

В школах Самары для 6-10-х классов также продлили дистанционный формат обучения с 17 октября по 7 ноября. Соответствующий приказ департамента образования Самары опубликовали на сайте городской администрации. На этот период также приостанавливается работа муниципальных организаций дополнительного образования в сфере спортивной подготовки несовершеннолетних самарцев. Исключением стали занятия с использованием дистанционных технологий и тренировки на открытом воздухе.

Спортсмены также смогут продолжить тренировки в закрытых помещениях при соблюдении всех санитарных ограничений в рамках подготовки к официальным межрегиональным, всероссийским спортивным соревнованиям.

В Самарской области решение о переходе на дистанционное обучение в школах принимают главы муниципальных образований в зависимости от эпидемической обстановки. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 15 октября в Самарской области зафиксировано порядка 115,4 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили около 91,3 тыс. пациентов, еще около 4,3 тыс. человек умерли от инфекции.