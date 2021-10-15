В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, 18 октября, сообщил журналистам в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Без очередей и за 15 минут. Как работает пункт экспресс-тестирования на ковид в ГУМе

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - сказал Собянин.

В пятницу мэр осмотрел центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Он отметил, что экспресс-тесты появились практически одновременно с ПЦР-тестами, но их качество первое время оставляло желать лучшего. Сегодня, по словам мэра, качество экспресс-тестов уже достаточно высокое, эффективность 80%.

По его словам, выявляемость коронавируса при экспресс-тестах около 4%. "Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида", - сообщил Собянин.

Мэр поблагодарил всех, кто работает в экспресс-лабораториях и пунктах вакцинации. "И еще раз хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых ", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 сделали 876 человек, из них у 33 человек тест дал положительный результат.

Рост заболеваемости

Рост заболеваемости ковидом в Москве в неделю составляет 20-30%, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого еще не сделал, заявил Собянин.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что, помимо соблюдения санитарных правил, есть еще два направления для профилактики борьбы с ковидом: это своевременное массовое тестирование, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение, и вакцинация.