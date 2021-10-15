В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу с России с 17 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"6 октября этого года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ МВД России от 31 августа 2021 г. № 651 "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ". Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей. "Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - добавили в ведомстве.

Нововведения

Один из родителей при вывозе ребенка за границу с 17 октября сможет установить запрет на выезд в конкретную страну на определенный срок. "Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", - заявил собеседник агентства.

В МВД добавили, что еще одно нововведение касается возможности законному представителю, заявившему о запрете выезда ребенка из России, самому вывозить его за границу. "Но только в случае, если такой родитель является гражданином России. Если же заявитель является иностранным гражданином, то ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем", - добавили в ведомстве.

Кроме того, теперь у родителей несовершеннолетних детей, подавших заявление о несогласии на выезд, появится возможность независимо от гражданства отозвать свое заявление во внесудебном порядке. Для этого ему нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление.

На территории России подать заявление как о несогласии на выезд, так и о его отзыве, можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России. А законные представители, которые постоянно проживают за рубежом, по-прежнему обращаются с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

Вместе с тем со вступлением в силу новых правил вывоза детей за границу неизменным остается необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения. Также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Данное уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания. Все спорные моменты относительно несогласия законных представителей несовершеннолетних детей на его выезд из РФ как и прежде разрешаются только в судебном порядке.

Родители-иностранцы, заявившие о запрете выезда ребенка из РФ, не смогут выехать с ним сами. "Следующее нововведение дает возможность законному представителю, заявившему о запрете выезда ребенка из России, самому вывозить ребенка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России. Если же заявитель является иностранным гражданином, то ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем", - заявили в МВД.

"В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение играет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня", - добавил собеседник агентства.