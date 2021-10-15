Матвиенко: идея обмена опытом по борьбе с насилием в отношении женщин востребована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает востребованной и необходимой идею обмена опытом между странами по борьбе с насилием в отношении женщин и детей.

"Востребованной, я бы даже сказала, необходимой, представляется идея обмена лучшими практиками по устранению любых форм дискриминации, любых форм насилия в отношении женщин и детей, а также инициатива о содействии равноправному участию женщин в урегулировании вооруженных конфликтов и миростроительстве. Также поддержку участников форума получила идея по созданию платформы женских инициатив по сбережению природных ресурсов", - сказала спикер Совфеда на заключительном пленарном заседании третьего Евразийского женского форума.

Она поблагодарила участников форума за поддержку инициативы о формировании единой международной базы историй женского успеха и об учреждении программы наставничества для девушек-лидеров. "На мой взгляд, это важный шаг для воспитания новых поколений женщин-лидеров", - отметила Матвиенко.

По ее словам, Евразийский женский форум снова подтвердил статус наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки планеты и стал местом встречи самых активных, креативных и неравнодушных женщин, "у которых есть свое уникальное видение настоящего и будущего планеты, свои предложения по актуальным вопросам мирового развития". "В их числе создание условий для получения женщинами профессионального образования в передовых областях экономики, повышения цифровой грамотности, продвижения женских проектов, способствующих борьбе с последствиями коронакризиса", - указала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко сообщила, что на основе представленных участниками форума предложений подготовлен итоговый документ, который будет направлен главам государств, во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения. "Это наш с вами общий план действий, квинтэссенция нашей большой работы", - сказала она.