В мире от ковида впервые с октября 2020 года умерли менее 50 тыс. человек за неделю

В последние семь дней, по подсчетам ТАСС, на планете выявили около 2,9 млн заболевших

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число регистрируемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается седьмую неделю подряд. В последние семь дней, по подсчетам ТАСС, на планете выявили около 2,9 млн заболевших - минимальное количество с середины июня. Смертность же стала самой низкой за год - за неделю умерли около 48 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого октября. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии. Рост в Европе Европа остается единственным континентом, где заболеваемость продолжает расти. Если в западноевропейских странах ситуация в целом стабилизировалась, то восточнее ее можно охарактеризовать как критическую.

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В Румынии за неделю заболеваемость выросла еще на 10%, превысив 16 тыс. случаев в сутки. Это в полтора раза больше показателей прошлой осени. На Украине положение еще хуже - за семь дней число выявляемых случаев увеличилось на четверть, вплотную приблизившись к максимумам апреля, когда в стране каждый день регистрировали по 20 тыс. инфицированных. К весеннему уровню вернулась заболеваемость также в Польше и Болгарии, а в Латвии она достигла самых высоких показателей за всю пандемию. Все новые максимумы регистрируют и в России. В пятницу оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией заявил более чем о 32,2 тыс. заразившихся и 999 умерших за последние сутки. В Западной Европе, где темпы распространения вируса упали до минимума за год, также сохраняются действующие очаги эпидемии. В Великобритании в последние два дня выявляют свыше 40 тыс. заразившихся, чего не наблюдалось с июля, однако смертность практически не растет, оставаясь на уровне около 100 летальных исходов в сутки. Спад в Америке Очередная волна эпидемии в Северной Америке идет на спад. В Соединенных Штатах, где в середине августа регистрировали по 170 тыс. заражений в день, сейчас выявляют по 100 тыс. - правда, это все еще больше, чем где бы то ни было в мире. Первое место на планете США занимают и по смертям - ежедневно там умирают примерно 1,5 тыс. человек (месяц назад - 2,5 тыс.).

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