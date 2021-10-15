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Пандемия COVID-19

В мире от ковида впервые с октября 2020 года умерли менее 50 тыс. человек за неделю

В последние семь дней, по подсчетам ТАСС, на планете выявили около 2,9 млн заболевших
© AP Photo/Andreea Alexandru

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число регистрируемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается седьмую неделю подряд. В последние семь дней, по подсчетам ТАСС, на планете выявили около 2,9 млн заболевших - минимальное количество с середины июня.

Смертность же стала самой низкой за год - за неделю умерли около 48 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого октября. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Рост в Европе

Европа остается единственным континентом, где заболеваемость продолжает расти. Если в западноевропейских странах ситуация в целом стабилизировалась, то восточнее ее можно охарактеризовать как критическую.

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В Румынии за неделю заболеваемость выросла еще на 10%, превысив 16 тыс. случаев в сутки. Это в полтора раза больше показателей прошлой осени.

На Украине положение еще хуже - за семь дней число выявляемых случаев увеличилось на четверть, вплотную приблизившись к максимумам апреля, когда в стране каждый день регистрировали по 20 тыс. инфицированных. К весеннему уровню вернулась заболеваемость также в Польше и Болгарии, а в Латвии она достигла самых высоких показателей за всю пандемию.

Все новые максимумы регистрируют и в России. В пятницу оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией заявил более чем о 32,2 тыс. заразившихся и 999 умерших за последние сутки.

В Западной Европе, где темпы распространения вируса упали до минимума за год, также сохраняются действующие очаги эпидемии. В Великобритании в последние два дня выявляют свыше 40 тыс. заразившихся, чего не наблюдалось с июля, однако смертность практически не растет, оставаясь на уровне около 100 летальных исходов в сутки.

Спад в Америке

Очередная волна эпидемии в Северной Америке идет на спад. В Соединенных Штатах, где в середине августа регистрировали по 170 тыс. заражений в день, сейчас выявляют по 100 тыс. - правда, это все еще больше, чем где бы то ни было в мире. Первое место на планете США занимают и по смертям - ежедневно там умирают примерно 1,5 тыс. человек (месяц назад - 2,5 тыс.).

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В Канаде с середины сентября заболеваемость резко снизилась - с 5 тыс. до менее 3 тыс. случаев в сутки, однако умирать от ковида стали вдвое больше людей.

В Мексике, где новая волна достигла пика раньше - еще в августе, темпы распространения инфекции упали почти в четыре раза, и сейчас в день выявляют 6-7 тыс. заболевших. Смертей также стало вчетверо меньше, чем летом, - около 500 в сутки.

Исключения в Азии

В большинстве стран Азии эпидемический процесс замедляется - например, на Филиппинах и в Малайзии по сравнению с концом лета - началом осени заболеваемость упала вдвое и продолжает снижаться.

Но есть и исключения - так, в соседнем Таиланде, власти которого лишь недавно решили упростить въезд для иностранных туристов, число подтверждаемых случаев инфекции перестало сокращаться. Вторую неделю в королевстве регистрируют свыше 70 тыс. заражений.

Продолжается очередная волна эпидемии в Турции - там уже выявляют свыше 30 тыс. заболевших в день, что соответствует уровню мая, когда из-за высокой заболеваемости российские авиакомпании, несмотря на туристический сезон, в республику не летали. При этом новая вспышка начинается в Иране - в последние дни в этой стране вновь регистрируют по 12 тыс. инфицированных в сутки.

Теги
БолгарияУкраинаКанадаМексикаСШАИранМалайзияФилиппиныТаиландТурцияВеликобританияЛатвияРумынияРоссияПольшаПандемия COVID-19
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