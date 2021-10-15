Ревакцинацию от коронавируса в Москве прошли 279 тыс. человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли уже 279 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Специалисты рекомендуют по истечении шести месяцев сделать ревакцинацию, которую в Москве прошли 279 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Привились от коронавирусной инфекции в Москве с 5 декабря 2020 года по настоящее время более 5 млн человек. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации от коронавируса определенных групп граждан в столице не имеет смысла. По его словам, на данный момент на предприятиях, сотрудников которых обязали привиться от коронавируса, вакцинацию прошли более 70% работников, а в некоторых отраслях, таких как образование, здравоохранение и соцслужбы, - более 80%. Мэр подчеркнул, что важно ревакцинироваться.