В детской больнице в Перми в коридорах развернули койки из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. В Детской клинической больнице (ДКБ) №13 в Перми для лечения пациентов начали использовать коридорные площади. Данная необходимость возникла из-за роста заболеваемости коронавирусном в регионе, а также из-за ремонта соседних корпусов, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом заболеваемости, а также циркуляцией штаммов коронавируса, приводящих к более тяжелым формам протекания болезни, в медучреждения Пермского края поступает большое количество инфицированных в тяжелой форме. Министерством здравоохранения принимаются все возможные меры, чтобы оказывать помощь пациентам, в том числе за счет расширения площадей, в том числе коридорных. Особо подчеркнем - что это вынужденная мера, в первую очередь направленная на сохранение жизни и здоровья пациентов", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что такая ситуация подчеркивает необходимость вакцинации. Также в министерстве отметили, что 1 декабря откроется соседний корпус больницы, где сейчас проходит плановый ремонт. После этого пациентов переведут в палаты.

Ранее в соцсетях распространились фотографии из одного из корпусов ДКБ №13, в коридорах которой были развернуты койки для лечения пациентов.

В Пермском крае развернуто около 6,5 тыс. коек для лечения больных с коронавирусом, чуть меньше тысячи из них - свободно.