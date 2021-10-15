Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям от смешанных браков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддерживает инициативу, согласно которой дети от смешанных браков смогут получать российское гражданство автоматически, независимо от их места рождения. Об этом она сказала журналистам в пятницу.

"Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы поддерживаем", - сказала она, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу получения автоматического российского гражданства детьми от смешанных браков, независимо от их места рождения. "Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать", - добавила вице-спикер.

Кузнецова отметила, что автоматическое получение гражданства РФ было бы полезным для многих семей и помогло бы им проще решать различные жизненные вопросы. "Когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства будет являться", - считает она.

Ранее Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что Россия намерена реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от их места рождения.