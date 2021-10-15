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Пандемия COVID-19

Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще не менее двух недель

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не обращать внимания на количество выявленных случаев заражения, так как, например, в Москве вырастет число сделанных анализов из-за экспресс-тестирования

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти еще около двух недель, Россия еще не вышла на пик, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"До пика волны мы, скорее всего, еще не дошли, вероятнее всего, еще недели две будет рост заболеваемости. <…> Я бы, наверное, не обращал больше внимания на количество выявленных случаев, не стоит этого делать, потому что это все-таки количество сделанных тестов, сделанных анализов", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тимаков отметил, что, например, в Москве из-за экспресс-тестирования рост заболеваемости может вырасти в разы. По его словам, для анализа эпидемиологической ситуации лучше ориентироваться на данные смертности.

"У нас в стране ежедневно до коронавирусной инфекции умирало 5 тыс. человек. Это были различные случаи - травмы, естественный уход из жизни и т. д. Представьте себе, сейчас тысяча случаев, то есть пятая часть от всего этого, это коронавирусная инфекция. Поэтому закрывать на это глаза никаким образом нельзя", - добавил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения, выздоровели 6 960 024 человека, умерли 221 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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