Спортивный фестиваль "ГТО с учителем" пройдет в Москве 23 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль "ГТО с учителем" состоится 23 октября в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве, в нем смогут принять участие все желающие от 6 до 70 лет. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"23 октября в Олимпийском центре имени братьев Знаменских состоится осенний фестиваль "ГТО с учителем", организованный московским центром "Патриот.Спорт". Выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне" смогут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фестиваль пройдет в формате комбинированной эстафеты среди сборных команд обучающихся и педагогов образовательных организаций, а также все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО в индивидуальном зачете.

Директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев добавил, что в прошлом году более 120 тыс. человек выполнили нормативы ГТО на площадках образовательных учреждений.

"В новом учебном году московский центр "Патриот.Спорт" продолжает активную работу по развитию массового спорта, частью которого является комплекс "Готов к труду и обороне". <…> Важно, что выполнение нормативов комплекса привлекает к занятиям спортом людей всех возрастов, стимулирует их дальше осознанно и систематически заниматься, способствует развитию таких качеств, как выносливость, сила, ловкость, гибкость, быстрота", - подчеркнул Кучушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Подать заявку на участие в фестивале можно через информационный сервис московского центра "Патриот.Спорт".