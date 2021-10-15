В Уфе за счет инфраструктурного кредита построят пять объектов до 2036 года

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 12 млрд рублей пойдут на строительство пяти транспортных объектов и школы на 2,2 тыс. мест в южной части Уфы. Это позволит построить на этой территории более 4,5 млн кв. м жилья до 2036 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

"Инфраструктурный проект "Южные ворота" - это комплексная застройка южной части города Уфы. Объем жилищного строительства в новых микрорайонах составит 4,6 млн кв. м. За счет бюджетного кредита планируется создание пяти объектов транспортной инфраструктуры и строительство новой школы в микрорайоне "Кузнецовский затон" на 2,2 тыс. ученических мест", - сказано в сообщении.

По данным властей, речь идет о строительстве моста через реку Белая, развязок и расширении существующих улиц. Начать реализацию проекта планируется с 2022 года, его профинансируют из федерального и регионального бюджетов, с привлечением средств застройщиков, которые будут возводить жилье. "Источником финансового обеспечения проекта предполагается бюджетный кредит в сумме 12 млрд рублей, региональный и муниципальный бюджеты в сумме 24,7 млрд рублей, а также средства частных инвесторов в сумме 385,5 млрд рублей. Реализацию инфраструктурного проекта "Южные ворота" планируется завершить в 2036 году", - добавили в пресс-службе.

В результате его реализации также реконструируют улично-дорожную сеть, построят транспортные развязки и мостовые переходы, а также социальные объекты.

По данным властей республики, правительство России согласовало выделение региону средства инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 14,8 млрд рублей.