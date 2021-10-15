В Мурманской области ввели QR-коды для посещения спортивных мероприятий

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Спортивные мероприятия в закрытых помещениях в Заполярье можно будет посещать с QR-кодом, при этом заполняемость помещений не должна быть более 30% от вместимости. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в межведомственном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом. При этом организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%", - сообщили в оперштабе и добавили, что также посещать эти мероприятия смогут те, кто вакцинировался, имеет действующий ПЦР-тест, и те, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад.

Это первый случай использования QR-кодов в Мурманской области, подобные ограничения пока не коснулись других сфер жизнедеятельности региона.

По информации оперштаба, в октябре в Мурманской области, как и большинстве регионов России, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Он начался в июне и продолжился в июле, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. Тенденция к снижению суточного числа заболевших наметилась в августе и сентябре, однако к середине октября суточный прирост вновь превысил отметку в 200 заболевших.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 75 тыс., всего зафиксировали 2 188 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 203 заболевших.