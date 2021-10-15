В Карелии не будут спрашивать QR-код в отелях, где персонал вакцинирован от COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Гостиницы в Карелии смогут не спрашивать QR-код при заселении, если у организации есть паспорт коллективного иммунитета. Соответствующее уточнение внесено в распоряжение главы республики, сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" руководитель региона Артур Парфенчиков.

В Карелии с 15 октября заработала система QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

"Для заселения в гостиницы гостей, прибывших из других регионов, необходим QR-код либо справка о перенесенном заболевании или вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. Однако эти требования не распространяются на гостиницы и отели, получившие паспорт коллективного иммунитета", - написал он.

Паспорт коллективного иммунитета выдается организации, где доля вакцинированных или переболевших сотрудников составляет не менее 60%. В последнем распоряжении этот показатель был увеличен до 80%.

В распоряжение также внесли ряд пояснений, которые регулируют порядок использования QR-кодов в общественных местах. Никаких документов о вакцинации не требуется при обращении в поликлинику, а также за скорой и неотложной помощью. При этом с 1 ноября при госпитализации в стационар в плановом режиме пациент должен будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за пять дней.

Для посещения фитнес-центров, бассейнов, заведений общепита, музеев, библиотек, массовых мероприятий взрослые смогут предъявить любой документ, доказывающий факт вакцинации или перенесенной болезни - QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, а также разрешается предоставить отрицательный ПЦР-тест.

"Поскольку детям и подросткам до 18 лет прививку от коронавируса не делают, то и система QR-кодов на них не распространяется. Никаких справок и дополнительных документов им не требуется. Однако дети до 14 лет не могут находиться в торговых центрах без взрослых", - говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в республике выявили 69 693 случая новой инфекции, прирост за сутки составил 269 человек, из них 266 не были привиты. Выздоровели за все время 66 061 пациент, умерли - 926.