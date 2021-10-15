Волонтеры "Чистой Арктики" собрали 120 тонн металлолома на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" за полтора месяца работы собрали и подготовили к отправке 120 тонн металлолома в районе метеостанции "Малые Кармакулы" на Южном острове архипелага Новая Земля, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы проекта.

"Всего к отправке на переработку подготовили 120 тонн металлолома: в основном это бочки, которые распилили, спрессовывали и сложили в мешки", - говорится в сообщении.

Пять волонтеров работают на Новой Земле с конца августа. Участники собирают отходы, накопленные со времен активного освоения Арктики. У метеостанции, которая существует уже больше 120 лет, образовалось много мусора, в основном бочки из-под известки, машинного масла и бензина. Есть и другие находки: барокамера, траки от вездеходов, телескопические антенны и перо руля старого судна. Пластикового мусора на архипелаге практически нет - на площади 5 га собрали лишь 2-3 пакета.

Местность в районе станции заболоченная, и бочки нередко приходится буквально выдирать из топкого грунта.

Участников проекта отобрали по конкурсу, на который за неделю было прислано 130 заявок. Сейчас волонтеры помогают в формировании дорожной карты и методики уборки для участников будущих экспедиций. Эта группа завершит работы на архипелаге до начала ноября. Крупный мусор - старые тракторы, машины, металлоконструкции - останется на острове до прибытия специальной техники в следующем году.

В проекте "Чистая Арктика" приняли участие уже больше 2,2 тыс. человек из разных регионов страны. Они собрали более 1,4 тыс. тонн отходов. Работы прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Якутии, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Коми, Карелии и других. Проект начал реализовываться в конце июля. Тогда на заседании Общественной палаты РФ обсудили инициативу по очистке Арктики капитана ледокола "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова и капитана ледокола, Героя Труда Российской Федерации Геннадия Антохина. Проект поддержали Росприроднадзор, "Молодежка ОНФ", Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна", ГМК "Норильский никель", ОАО "РЖД", компания "Орион" и другие.