Кириенко: создание территории Сириус показывает, что дети являются приоритетом для страны

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Решение о создании первой в России федеральной территории Сириус, где упор делается на образование и развитие талантов, показывает, что дети и саморазвитие человека - это приоритет государства. Об этом сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после первого заседания Совета федеральной территории.

"Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой - это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов - это абсолютный приоритет для государства", - сказал Кириенко.

Он отметил, что ранее в России создавались территории с особым статусом, но связаны они были с обороной страны, например, атомные города, города космической промышленности. В Сириусе активно развивается не только образование, но и другие сферы развития талантов: спорт, культуры, наука.

О территории

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае, после выхода из состава Сочи, был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

19 сентября в единый день голосования были избраны члены Совета федеральной территории первого созыва.