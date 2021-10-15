В Белгородской области планируют построить быстровозводимый ковидный госпиталь

ТАСС, 15 октября. Быстровозводимый госпиталь для пациентов с коронавирусом планируют построить в Белгородской области. В регионе потребуется как минимум два подобных объекта, сообщил в пятницу во "ВКонтакте" начальник департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров.

"В правительстве Башкортостана провели консультации с заместителем председателя правительства, затем посмотрел быстровозводимый ковидный госпиталь в Стерлитамаке. На его строительство потребовалось всего 55 дней, начиная с чистого поля и заканчивая благоустройством территории. Задача - максимально быстро воспроизвести такие же модули, с таким же функционалом в Белгородской области", - написал Базаров.

По данным оперштаба региона, в Белгородской области работают 15 ковидных стационаров, развернуто 3 384 места. Занятость коечного фонда достигла 95%, за неделю число больных коронавирусом в регионе выросло на 25%.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 57 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 031 человек, 1 233 пациента умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест.