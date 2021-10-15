{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Белгородской области планируют построить быстровозводимый ковидный госпиталь

По словам главы департамента строительства и транспорта региона, области потребуется как минимум два подобных учреждения

ТАСС, 15 октября. Быстровозводимый госпиталь для пациентов с коронавирусом планируют построить в Белгородской области. В регионе потребуется как минимум два подобных объекта, сообщил в пятницу во "ВКонтакте" начальник департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В правительстве Башкортостана провели консультации с заместителем председателя правительства, затем посмотрел быстровозводимый ковидный госпиталь в Стерлитамаке. На его строительство потребовалось всего 55 дней, начиная с чистого поля и заканчивая благоустройством территории. Задача - максимально быстро воспроизвести такие же модули, с таким же функционалом в Белгородской области", - написал Базаров.

По данным оперштаба региона, в Белгородской области работают 15 ковидных стационаров, развернуто 3 384 места. Занятость коечного фонда достигла 95%, за неделю число больных коронавирусом в регионе выросло на 25%.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 57 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 031 человек, 1 233 пациента умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
В Архангельской области расширили список категорий сотрудников для обязательной вакцинации
В него вошли работники организаций транспорта, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, лица, работающие вахтовым методом на территории Архангельской области, сотрудники организаций сферы предоставления услуг
Читать полностью