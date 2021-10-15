Росстат: около 80% переписчиков Всероссийской переписи имеют иммунитет к COVID-19

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 80% переписчиков, задействованных в проведении Всероссийской переписи населения, имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. На случай заражения COVID-19 для них предусмотрены страховые выплаты, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в пятницу.

"По данным последнего мониторинга, у нас порядка 80% переписчиков либо переболели, либо вакцинированы. То есть они уже естественным образом защищены от вируса. С Роспотребнадзором мы разработали все меры и рекомендации как для стационарного участка, так и для переписчиков. У всех переписчиков будут маски, перчатки. Отдельно еще проработали вопрос с каждым субъектом, чтобы в случае, если переписчики, например, теряют маски, их обеспечивали дополнительными наборами", - сказал он.

В случае, если в ходе Всероссийской переписи населения кто-то из переписчиков все же заразится коронавирусной инфекцией, им будут выплачены специальные компенсации, уточнил Смелов. "Банки, с которыми мы сотрудничаем, "Сбер" и ВТБ, предусмотрели на этот случай разовую страховую премию <...> для заболевших переписчиков. Кроме того, если человек подлежит госпитализации, то за нее также будет выплачиваться какая-то сумма", - пояснил замглавы Росстата.

По его словам, каждый переписчик будет пользоваться специальной инструкцией, которую он должен соблюдать каждый день. "У всех переписчиков есть отдельная инструкция, что нужно сделать перед выходом на работу. <...> Померить температуру, записать показания о самочувствии в специальный дневник ведения работы, где есть для этого графы", - пояснил Смелов.

Кроме того, переписчиков будут информировать о квартирах, где есть заразившиеся коронавирусом, чтобы они могли туда не приходить. Соответствующие данные Росстат будет регулярно получать от органов Минздрава и Роспотребнадзора.

"Мы контактируем с Роспотребнадзором и с Минздравом по поводу населения, которое болеет, находится на карантине или на лечении, чтобы переписчики не ходили в такие квартиры. Таких людей будут обзванивать и просить пройти перепись на портале госуслуг или оставлять листовки о том, как это можно сделать самостоятельно. Ну и будем надеться, что <...> в течение переписи человек в любом случае выздоровеет и ее пройдет", - сказал он.

О переписи

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.