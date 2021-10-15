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Пандемия COVID-19
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Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сократили до 24 часов

Этот срок ранее составлял 48 часов
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликовано в пятницу на официальном порталеправовой информации.

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"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

Ранее о необходимости сократить этот срок заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее максимальный срок получения результатов тестов на коронавирус составлял 48 часов.

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