Шмелева считает, что опыт федеральной территории Сириус можно перенести в другие регионы

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Опыт по созданию федеральной территории Сириус может быть тиражирован по всей стране. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.

"Мы должны принять устав федеральной территории, от него много зависит. Мы знаем закон о федеральной территории, сформулированы задачи, они ставились [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным] в рамках и программы заседания Госсовета. Мы можем здесь их отрабатывать, апробировать результаты, делая их востребованными и доступными для населения федеральной территории. Их можно тиражировать на другие регионы", - сказала Шмелева.

Она добавила, что членам Совета в ближайшее время предстоит принять устав Сириуса. Документ будет определять порядок работы органов публичной власти. "Стратегия социально-экономического развития федеральной территории будет реализована со следующего года. Фактически это следующий шаг работы тех комитетов, которые мы создали", - добавила председатель Совета.

В декабре 2020 года Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории Сириус - до 31 декабря 2025 года.