На Ставрополье 70 объектов благоустроили и отремонтировали на средства курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья благоустроили и отремонтировали 70 туристических и культурных объектов городов-курортов Кавминвод на средства курортного сбора с начала действия эксперимента. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"Прошло более трех лет с момента введения на Ставрополье курортного сбора. За это время стало ясно, что эксперимент удался и новый механизм развития курортной инфраструктуры работает. Общий объем курортного сбора в крае уже составил почти 1 млрд рублей. На эти средства благоустроены, отремонтированы, а в ряде случаев - и содержатся 70 туристических и культурных объектов в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что в числе благоустроенных объектов - парк "Цветник" в Пятигорске, нижняя каскадная лестница и Лермонтовский терренкур в Железноводске, кисловодский мемориальный комплекс "Журавли", сквер у памятника Э. Б. Ходжаеву, лечебный парк в Ессентуках.

"Главное, что Кавминводы постепенно становятся привлекательнее и краше. Курортный сбор будет действовать и дальше", - добавил глава края.

Ранее Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу. По его словам, власти региона положительно оценивают проведение эксперимента и получают позитивные отклики туристов после обновления городов-курортов.

Закон о введении курортного сбора приняли в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.