Минюст одобрил инициативу ОНК по созданию горячей линии для борьбы с пытками в колониях

МОСКВА, 15 октября./ТАСС/. Минюст России одобрил предложение правозащитников и членов ОНК Москвы по созданию общероссийской горячей линии для сообщений о пытках заключенных в местах лишения свободы. Об этом ТАСС рассказал председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.

"Борьба с пытками в учреждениях, подведомственных ФСИН России, стала одним из пунктов повестки совещания в Минюсте РФ, состоявшегося 13 октября. В ходе встречи с правозащитниками министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложение Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о создании бесплатной федеральной горячей линии для принятия сигналов о нарушении прав человека в местах принудительного содержания", - сказал он.

По словам Волкова, заключенные или их адвокаты смогут сообщить о случаях пыток и иного бесчеловечного обращения с осужденными из регионов по многоканальной горячей линии в Москву, что станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях. "Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень - это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди - без помощи", - отметил глава ОНК Москвы.

По его словам, министр юстиции одобрил созданную ОНК многоканальную общественную правозащитную горячую линию, подключение ее и донесение информации о работе кол-центра в каждом из учреждений ФСИН субъектов РФ. Присутствовавшие на совещании заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН России. Контроль за доступом граждан к контактам кол-центра "Линии защиты" в колониях, СИЗО, исправительных центрах возьмут на себя члены региональных ОНК.

"В то же время на горячую линию уже сейчас можно обращаться со всей России по номеру 8 (800) 511-70-16 (звонок бесплатный) либо через официальный сайт проекта Правозащитники.онлайн", - подчеркнул Волков.